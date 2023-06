Materazzi sulla finale: “Manchester stratosferico, ma non vincono i soldi. Noi in 30 mila”

Sale l’attesa per la finale di Champions League di stasera e la leggenda nerazzurra Marco Materazzi ha espresso la sua opinione a riguardo ai microfoni di Sky Sport. Crede che l’Inter possa tentare l’impresa.

“Loro sono stratosferici ma non vince la storia, perché sennò vinceremmo noi, e non vincono i soldi, altrimenti vincerebbero loro. Con Guardiola in panchina non sarà un Manchester City così sicuro di sé come avrei preferito io”.

Ammette che non saprebbe chi schierare tra Dzeko e Lukaku

“È un bel rebus, nelle ultime 4 partite ha sempre giocato Dzeko ma ora c’è Lukaku in condizione strepitosa. Spero che la scelta sia ponderata. Se fossi un giocatore che ha sempre giocato titolare agli ottavi, ai quarti e nelle semifinali, e mi trovassi in panchina in finale mi darebbe fastidio. Domani comunque saremo 30.000 in campo, tutti uniti”.

Quindi fa un’accostamento alla sua Inter, la gloriosa squadra che conquistò il Triplete:

“Non c’é un solo leader dell’Inter perché ne vedo tanti, come eravamo noi. Eravamo tantissimi. Potrei scegliere Barella, Calhanoglu, Onana e Lukaku, che sembra un po’ me, visto che è il primo a festeggiare i compagni. È pronto a dare tutto”.

Fonte Foto Materazzi Instagram