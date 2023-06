Materazzi: “Dico 2-1 per l’Inter. I secondi non li ricorda nessuno”

Marco Materazzi ha risposto alle domande di alcuni giornalisti in vista della partita di stasera, azzardando un pronostico. Ecco le sue parole: “Quell’anno fummo molto compatti, forti, lottando uno per l’altro. Credo che questo spirito non mancherà nemmeno a chi sarà in campo adesso, vincere sarebbe un’impresa ma credo che possano farcela, in 90′ può succedere di tutto. Faranno di tutto per entrare nella storia, la posta in palio è altissima e i secondi non li ricorda nessuno. Un pronostico? Dico 2-1 per l’Inter”.

Foto: Marco Materazzi – Josè Mourinho – Inter – Gazzetta