Materazzi consiglia l’Inter: “Servono sei punti contro il Viktoria. E con il Barcellona se la gioca alla pari”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha parlato della sfida che attende l’Inter, quella contro il Viktoria Plzen: “La Champions League è la Champions League. Bisogna entrare in campo e non pensare a quello che il Viktoria Plzen ha fatto a Barcellona (perso 5-1, ndr): anzi, bisogna giocare come il Barcellona. Per passare il turno è necessario fare 6 punti contro il Viktoria e poi vincere una partita contro una delle big”.

Infine, esprimendosi ad ampio raggio sul girone: “Da fuori è facile parlare, da dentro è tutta un’altra cosa. Per passare il turno bisogna pensare di essere quelli di Liverpool e così la squadra può farcela contro chiunque. L’Inter è cresciuta nelle ultime stagioni, non è quella di 3-4 anni fa: lo ha dimostrato più volte e probabilmente può giocarsela alla pari con il Barcellona. Quando uno cerca di raggiungere un obiettivo deve capire dove c’è ‘terreno fertile’ e, nel caso della qualificazione agli ottavi di finale, il terreno fertile è il Barcellona. Il Bayern, invece, è tra le migliori per prestanza, abitudine e struttura”.

