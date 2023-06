Materazzi: “Come si ferma Haaland? Sparandogli”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a Sky nel prepartita della finale di Champions.

Queste le sue parole: “Cerco di tenere su i ragazzi, giocano come una famiglia e lo siamo anche noi. Anche in partitella eravamo competitivi e questo ha fatto la differenza”.

Come si ferma Haaland? “Sparandogli. Solo acerbi non basterà, in questa competizione la squadra ha fatto 8 partite senza subire gol remando dalla stessa parte, soffrendo come a Lisbona. Speriamo che stasera si completi l’opera”.