Materazzi approva il nuovo logo e punge il Milan: “Innovativo, si avvicina ai giovani. Fuori dall’Italia Milano è l’Inter”

Marco Materazzi ha così parlato in una diretta sul canale Instagram di GQ Italia del nuovo logo dell’Inter svelato in mattinata: “E’ molto innovativo, va verso i ragazzi, verso chi deve far sì che l’Inter diventi più grande. Noi siamo vecchi passionali, questo si avvicina al mondo attuale. Dobbiamo essere bravi noi a scrivere la storia, come stanno facendo i ragazzi e le ragazze della prima squadra; sta crescendo tutto l’ambiente Inter da 7-8 anni. Ci sono stati una rifondazione e tanti cambi societari. E’ molto intuitivo, questo è lo spirito che si vuole dare alla squadra numero uno di Milano. Così veniamo soprannominati all’estero: Inter Milano; tanto rispetto per il Milan che ha fatto tanto in Europa, però quando vai fuori dall’Italia Milano è l’Inter. Al di là del logo, è importante tramandare la storia ai bambini. Jordan ha smesso da tanti anni, ma ha cambiato lo sport e ancora oggi se ne parla. Il logo può anche cambiare, l’importante è che rimanga il nome dell’Inter”.

Foto: Twitter personale