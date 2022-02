MATEJU, IL TUTTOLOGO DI ZANETTI

Il Venezia pesca tra gli svincolati per rinforzare le proprie fasce, ingaggiando l’esterno ceco, Ales Mateju. Il calciatore aveva risolto consensualmente il contratto con il Brescia ai primi di gennaio.

Si tratta di un giocatore molto duttile, un vero tuttologo per Paolo Zanetti, visto che il ceco gioca terzino destro, terzino sinistro e anche centrale.

Nasce a Pribram, in piena Boemia (Repubblica Ceca), la terra di Zeman nel 1996. Mateju cresce nelle giovanili del club della sua città, nel Pribam, dove dimostra di avere ottime qualità, come corsa e discreto cross.

Nel 2014 fa un provino per le giovanili del PSV, dove però viene scartato, dopo alcuni mesi e torna al Pribam, dove debutta in prima squadra.

Ha esordito nella massima serie ceca, il 30 agosto 2014. Passa poi nell’estate 2015, ai connazionali del Viktoria Plzen diventando parte integrante della squadra, aiutando inoltre il Plzeň a vincere il titolo in campionato e la coppa nazionale, nel 2015-16.

Lascia il Viktoria Plzeň nell’estate 2017 e approda in Inghilterra, in Premier, al Brighton società neo-promossa, con il quale firma un contratto triennale. All’inizio viene aggregato al ritiro della prima squadra, poi va a militare nella squadra riserve del club inglese, tuttavia gioca anche due partite in prima squadra tra l’agosto e il settembre dello stesso anno, nella Coppa di Lega inglese.

Con il desiderio di giocare con continuità, il 12 luglio 2018 viene girato in prestito con diritto di riscatto al Brescia società di Serie B italiana. Con le “Rondinelle” si ritaglia un ottimo spazio nel torneo cadetto, collezionando 23 presenze. Il 1º maggio 2019, con la vittoria per 1-0 in casa contro l’Ascoli, conquista matematicamente la promozione in Serie A. Il 2 luglio seguente viene riscattato dalle rondinelle.

Finalmente nel 2019-20, Mateju può giocarsi le sue chance in Serie A. Debutta in massima serie il 31 agosto 2020 nella sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Milan. Sarà uno dei pilastri della difesa del Brescia, collezionando anche 31 presenze in massima serie, e prestazioni anche abbastanza positive, ma non impedirà la retrocessione dei lombardi al termine della stagione 2019-20.

Inizia la stagione 2020-21 in Serie B, con il Brescia che parte con importanti ambizioni di tornare in Serie A e la difesa, vede in Mateju un punto di riferimento. Il campionato del Brescia sarà però deludente, con Mateju che colleziona 27 presenze, segnando il suo primo gol tra i professionisti in Italia.

Nella stagione 2021-22, parte comunque come il perno della difesa, del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Fino al dicembre 2021, gioca 17 partite. Poi la decisione della rescissione consensuale con le “Rondinelle”.

Ripartirà ora dal Venezia, per tornare in Serie A a distanza di quasi due anni, per giocarsi le sue chance in Laguna alla corte di Paolo Zanetti.

Mateju vanta anche 10 presenze con la maglia della sua Nazionale, la Repubblica Ceca, con cui ha disputato anche gli scorsi Europei, senza però scendere in campo neanche un minuto.

Peer il Venezia si tratta di un acquisto di esperienza, un giocatore che può risolvere diversi grattacapi sulle fasce a Zanetti, può essere un supporto importante per i lagunari per la corsa salvezza.

