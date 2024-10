Mata su De Gea: “Ma non eri finito? Ah no, aspetta. Numero uno”

La Fiorentina ha battuto 2-1 il Milan nel segno di David de Gea. Il portiere spagnolo ha respinto due calci di rigore, il primo di Theo Hernandez, il secondo di Abraham. Una prestazione maiuscola, che ha fatto capire una volta di più a tutti quanti la sua dimensione e l’importanza dell’investimento fatto proprio dai viola. Sono stati in tanti a congratularsi con lui, a partire da Juan Mata, suo ex compagno ai Red Devils, che gli ha addirittura dedicato una storia su Instagram: “Ma non eri finito… Ah no aspetta, Numero 1″

Foto: Instagram Fiorentina