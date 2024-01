Mata saluta il Vissel Kobe: “Esperienza interessante. Non vedo l’ora di godermi il calcio da qualche altra parte”

Non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto, ma se ne va con un altro titolo conquistato. Juan Mata, ha annunciato sui propri canali ufficiali, che lascerà il Vissel Kobe tre mesi dopo aver firmato per il club giapponese. Il centrocampista spagnolo ha disputato una sola partita dopo essere arrivato come free agent dal Galatasaray a settembre. Mata, però, si è assicurato la medaglia di vincitore del campionato, il primo titolo della J1 League nella storia del club. Lo spagnolo ha intenzione di continuare a giocare, come ha fatto sapere sui social: “È stata un’esperienza incredibilmente interessante, che si è conclusa nel migliore dei modi, scrivendo la storia, vincendo per la prima volta il titolo nazionale. Sono davvero felice di aver fatto parte della vostra famiglia in un momento così importante che sarà ricordato per sempre. Vi auguro tutto il meglio per il futuro!

Naturalmente, grazie mille ai nostri tifosi, sarete il mio ricordo più speciale di questi mesi e manterrò il vostro amore e rispetto con me per sempre. Persone incredibili, cultura incredibile. Ho imparato così tanto. Non vedo l’ora di continuare a godermi il calcio da qualche altra parte, e spero di continuare a vincere trofei”.

Foto: Instagram Mata