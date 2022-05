Mastella, sindaco di Benevento: “Vigorito mi ha manifestato la sua amarezza per atteggiamenti ostili, spero resti”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha commentato tramite ottopagine.it la decisione di Oreste Vigorito di lasciare la presidenza del club: “Ho sentito poco fa il presidente Vigorito al quale ho espresso la mia solidarietà e quella della città di Benevento per il gesto di imbecillità sportiva e di non riconoscenza che ha subito da pochissimi pseudo-tifosi. Il presidente mi ha manifestato la sua amarezza che è anche la mia e della città di Benevento per atteggiamenti ostili non utili a costruire un percorso sereno per il prossimo campionato di Serie B. La città di Benevento, attraverso me, chiede però al presidente Vigorito di restare al suo posto, di continuare a essere il presidente della squadra di calcio che negli ultimi anni tante soddisfazioni ha regalato al popolo beneventano e sannita. Non è utile la depressione, bisogna bandire atteggiamenti inconsulti e isolare quanti non lavorano per il bene del Benevento. I manifesti di contestazione al presidente Vigorito sono stati affissi illegalmente e ho già chiesto alla polizia municipale di identificare gli autori e di sanzionarli secondo la legge. Nei prossimi giorni vedrò il presidente Vigorito per una discussione generale ma occorre che l’intera Città gli stia accanto perché il Benevento è un patrimonio da tutelare senza se e senza ma“.

Foto: sito ufficiale Benevento