Mastantuono-Fiorentina: altre conferme dall’Argentina
24/07/2026 | 16:59:04
Arrivano ulteriori conferme dall’Argentina sul possibile arrivo di Franco Mastantuono alla Fiorentina. Dopo quanto riportato due giorni fa da Flavio Ognissanti di Passione Fiorentina, arrivano ora conferme anche da TyC Sports. Secondo quanto riferito dal canale televisivo argentino, Mastantuono ha attirato l’interesse dei viola anche grazie alla recente acquisizione del passaporto italiano, che rende molto più semplice la fattibilità dell’operazione. Il Real Madrid, non potendo garantirgli un minutaggio adeguato, sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito secco, senza opzioni di riscatto.
Foto: sito Real Madrid