Fiorentina, sondaggio per Mastantuono

22/07/2026 | 10:15:52

La Fiorentina cerca esterni offensivi e sta facendo diverse valutazioni. Un’idea porta a Franco Mastantuono che in casa Real probabilmente avrà spazi ristretti e che ha tantissimi estimatori. Anche il club viola, secondo quanto svelato da Flavio Ognissanti, ha fatto un sondaggio perlustrativo per il classe 2007 (argentino con cittadinanza italiana) nel caso in cui ci fosse la possibilità di giocare di anticipo rispetto alla concorrenza.

Foto: Sito Real Madrid