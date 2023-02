Massara sui rinnovi: “Vogliamo trovare una soluzione per Leao e Giroud come fatto per gli altri. Speriamo ci siano presto novità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta: “Una partita difficilissima, contro un’Atalanta sempre difficile da affrontare. Si tratta di uno scontro diretto per la Champions e dovremo fornire una prestazione di alto livello per venirne a capo.Il periodo di difficoltà non credo dipendesse dal modulo. Ritrovando compattezza e solidità difensiva, probabilmente riusciremo a liberare le nostre qualità davanti anche perché ci sentiremo più coperti grazie ad alcuni accorgimenti”.

Poi ha proseguito parlando dei rimpianti estivi: “Con il senno di poi, tante valutazioni possono essere ripensate. Siamo comunque contenti: abbiamo cercato di costruire un patrimonio presente e futuro. Tanti hanno avuto bisogno di tempo e alcuni hanno già superato il periodo di ambientamento”.

Infine, su De Ketelaere: “E’ un calciatore forte e di talento. Lo vediamo crescere ogni giorno e, va ricordato, è arrivato un Milan campione d’Italia e con aspettative molto alte. Ci vuole tempo”.

Novità su Leao?

“Vogliamo cercare di trovare una soluzione, per Leao e Giroud così come abbiamo fatto per tanti altri. Speriamo che arrivi in tempi brevi”.