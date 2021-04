Massara: “Rinnovo Ibra? Siamo fiduciosi di poter definire a breve”

Intervistato ai microfoni di Dazn, Frederic Massara, ds del Milan ha parlato della situazione dei rinnovi. In particolare di Ibrahimovic, ma anche un accenno alla situazione di Donnarumma: “Per quanto riguarda Ibra siamo fiduciosi di poter definire a breve. Non ci sono novità per gli altri giocatori in scadenza a partire da Donnarumma, ma siamo sereni: abbiamo offerto cifre importanti e fiduciosi in un buon esito”.

Foto: Twitter Milan