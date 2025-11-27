Massara: “Rinnovo Dybala? Penseremo alle strategie. Franculino ottimo attaccante”

27/11/2025 | 18:42:24

Il ds della Roma Massara ha parlato a Sky prima del match contro il Midtjylland: “Franculino è un ottimo attaccante, ma il Midtjylland ha talmente tanti talenti che non ci si può soffermare soltanto su uno. Rinnovo Dybala? C’è bisogno di un mese per vedere Dybala e pensare alle strategie. L’ottima notizia è che recuperiamo Paulo, che ci darà una grande mano perché è sempre un’ assenza pesante”.

