Rinnovo Dybala: la Roma in piena fase di riflessione

20/11/2025 | 20:56:44

Paulo Dybala ha compiuto 32 anni poco meno di una settimana fa, sta cercando di recuperare dall’ennesimo infortunio che lo ha già costretto a saltare un paio di partite. È normale, con la scadenza fissata il prossimo 30 giugno, che in questi giorni e nelle prossime settimane la Roma approfondirà la fase di riflessione che è in corso. Premessa: l’ingaggio attuale di circa 8 milioni è fuori concorso, nel senso che l’eventuale offerta sarà nettamente al ribasso. La scorsa estate c’era stato un tentativo di spalmatura che non era andato a buon fine. Adesso bisogna tirare le somme partendo da un doppio presupposto: le qualità di Dybala mai sono state in discussione, ma i ripetuti guai muscolari incideranno sulla decisione definitiva che deve essere fatta in base alla sostenibilità. Capiremo anche di che portata sarà l’eventuale nuova offerta e se sarà compatibile con le richieste dell’argentino che ha sempre detto di trovarsi bene nella Capitale.

Foto: Instagram Roma.

English version