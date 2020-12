Massara: “Ibrahimovic resta anche l’anno prossimo? Ne parleremo al momento opportuno”

Frederic Massara, ds del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita di Sampdoria-Milan: “C’è una leadership forte, quella dell’allenatore e tra i giocatori ce n’è uno in particolare (Ibra), che è un esempio nella tenacia, nella ricerca della risultato e del miglioramento quotidiano. C’è unità d’intenti e dialettica costruttiva con gli altri dirigenti. Siamo ripartiti per riportare il Milan ad alti livelli il prima possibile, ma in modo sostenibile. Ibrahimovic anche l’anno prossimo? Non abbiamo ancora cominciato a parlare ma lo faremo nel momento opportuno, dipenderà dal suo stato d’animo e dalla voglia. Ha dimostrato di tenerci, sta dando tanto. Ci auguriamo resti a questi livelli a lungo“.

Foto: canali ufficiali Milan