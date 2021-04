Mason su Kane: “Il suo futuro non dipenderà dalla qualificazione in Champions”

In conferenza stampa, il tecnico del Tottenham Ryan Mason ha parlato di Harry Kane e del suo futuro: “Non credo che il suo futuro dipenda dalla qualificazione in Champions League. Harry Kane ama il club e negli ultimi otto o nove anni si è consacrato come uno dei migliori attaccanti del mondo. È un professionista costante. Non ci saranno conversazioni tra me e lui su nient’altro che non siano l’allenamento e la partita che ci aspetta”.

Foto: Twitter Tottenham