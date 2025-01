Masini risponde a Dovbyk, parità all’intervallo tra Roma e Genoa (1-1). Traversa di Dybala

Parità all’intervallo tra Roma e Genoa: 1-1. Il primo squillo della gara è dei padroni di casa con la traversa colpita da Paulo Dybala direttamente su calcio di punizione. Appuntamento con il gol solo rimandato per i giallorossi. Al 25′ gli uomini di Ranieri sbloccano la gara con Artem Dovbyk: cross dalla destra di Saelemaekers, tap-in aereo di Pellegrini, risposta corta di Leali – sulla riga – e gol facile facile del centravanti ucraino. Dura poco, però, il vantaggio della Roma. Al 33′, alla prima da titolare in Serie A, è Patrizio Masini a segnare l’1-1, scappando via dalla marcatura di Pellegrini per insaccare al volo su corner dalla destra di Miretti.

foto: Instagram Roma