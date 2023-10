Masina: “Dobbiamo compattarci. A Lucca serve tempo, Kristensen ha personalità”

Il difensore dell’Udinese Adam Masina ha parlato a Udinese Tonight, ecco le sue parole:

“Sappiamo che sarà una stagione difficile, ma dobbiamo lottare insieme. La Serie A è dura e tanti ragazzi sono arrivati dai campionati esteri, la gente sa quanto sia complesso adattarsi al calcio italiano. Quando arrivai io qui c’erano già giocatori che giocavano col 3-5-2 in una certa maniera. Mi attaccai a Bram Nuytinck e Rodrigo Becao e dissi loro che avrei imparato tutto il necessario per fare il braccetto di sinistra. Un giovane che arriva il 30 agosto e due settimane dopo viene messo in campo ha bisogno di tempo”.

Su Lorenzo Lucca:

“Lui è un giovane di prospettiva e ha un futuro importante, al momento ha il peso in attacco di un’intera squadra al suo esordio in A. Dobbiamo dar tempo al ragazzo, sbagliando imparerà. Diamogli la possibilità di farlo, così ci porterà i gol”.

Su Thomas Kristensen:

“L’ho visto molto bene, ha personalità nonostante l’età. Nel momento difficile in cui siamo ha deciso di giocare semplice, dimostrando grande intelligenza tattica e ricoprendo un ruolo non suo. È importante che ci siano anche queste persone qui nello spogliatoio. Non ha avuto apprendistato, fortunatamente è un giocatore di qualità. Ha ripagato la fiducia”.

Foto: Instagram Masina