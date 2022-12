Masina: “Da un lato soffro a vedere il Marocco e non essere lì con i miei compagni. Ma dall’altro sono orgoglioso”

Intervistato da Sky, l’esterno dell’Udinese, Adam Masina, ha parlato del Mondiale del Marocco e del suo infortunio che lo ha costretto a non essere con i suoi compagni a giocarsi un posto per la finale.

Queste le sue parole: “Non è un momento facile per me. Sapere che sarei potuto essere lì. Ho però un’emozione molto molto forte quando guardo i miei compagni, soprattutto con questa mentalità di squadra che abbiamo costruito e che sta raggiungendo ora l’apice. Brucia non essere lì, ma vedo una grande squadra, che si difende dall’inizio alla fine e che attacca quando può. Da un lato soffro, dall’altro sono orgoglioso. Regragui in due mesi ha ricostruito una squadra basandosi sulle sue idee di calcio. In questo momento ha cambiato completamente la squadra e l’ha costruita a sua immagine e somiglianza”.

Foto: Instagram personale