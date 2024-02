Masina: “A Vagnati non potevo dire di no. Il Torino è stata un’occasione da cogliere”

Intervenuto in conferenza stampa, Adam Masina, nuovo difensore del Torino, si è così presentato, partendo dall’esordio di domenica contro la Salernitana: “Non è stato facile entrare dopo due allenamenti e capire subito cosa chiede il mister. Sono ancora a scuola, sto capendo cosa vuole Juric per entrare subito nei meccanismi. Ho avuto ragazzi che si sono fatti in quattro per farmi ambientare subito, un grazie va anche ai compagni che mi hanno accolto con intelligenza ed empatia. Ora proviamo a capire cosa mi viene richiesto per portare alla squadra esperienza ed energia, farò di tutto per rendermi utile”

Sulla trattativa: “E’ stato semplice, Vagnati mi ha chiamato e ho risposto: ‘Se chiami, corro’. E’ stata un’occasione da cogliere, farò di tutto per godermela e portare la mia esperienza per migliorare. E possibilmente per vincere”

Sulle sue condizioni: “Sto bene, è un buon momento e mi alleno da circa tre mesi a ottimi ritmi. Potrei stare meglio, ma non mi lamento. Negli ultimi due anni ho avuto due infortuni molto fastidiosi, per fortuna mi hanno curato professionisti e adesso dico che sto bene”.

