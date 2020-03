Masiello: “Ho vissuto anni bui. Ce la mettiamo tutta per salvarci col Genoa”

La vicenda della squalifica per calcioscommesse nel 2012, anni bui e brutti ricordi per Andrea Masiello che, intervistato dal Secolo XIX è tornato sulla brutta esperienza: “Tutti possono pensare quello che vogliono, io ho provato a ricostruirmi fiducia e futuro. Ho vissuto anni brutti, ma sono riuscito a guardare avanti. Non è stato facile, ma col lavoro si ottengono grandi risultati”. Il difensore del Genoa poi parla del momento della sua squadra e dell’addio all’Atalanta: “A Bergamo ho vissuto anni fantastici, di cui sono orgoglioso. Poi ero sul mercato e con la richiesta del Genoa la scelta è stata facile. “Ce la stiamo mettendo tutta per salvarci. Ho trovato un ambiente preoccupato ma motivato. E un allenatore che non lascia nulla al caso”.

Foto: website Atalanta