Mascherano: “Quanto accaduto con il Marocco è un precedente pericoloso. Ora tutti sanno cosa fare per creare problemi”

Il CT della Nazionale olimpica argentina, Javier Mascherano, ha parlato a TycSports, in vista della gara contro l’Iraq: “Abbiamo trascorso bene queste ore. Ovviamente a fine partita ci siamo rimasti male per tutta la situazione che abbiamo dovuto affrontare. Ma comunque testa rivolta al domani, cercheremo di fare una buona partita e di ottenere il massimo, di raccogliere i tre punti, che ci darebbero l’opportunità di continuare nella lotta per il superamento del girone”.

Mascherano poi avvisa: “Una cosa è la vita istituzionale, un’altra la vita sportiva. Chiaramente quanto accaduto ha lasciato un precedente pericoloso. Ormai in qualsiasi competizione internazionale, qualsiasi tifoseria di una squadra che sta vincendo, nel finale può invadere il campo e può passare un’ora e mezza, sapendo che gli ultimi minuti possono essere giocati anche 2 ore dopo”.

Foto: twitter Estudiantes