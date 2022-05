Mascherano: “Mi ispiro a Luis Enrique e Guardiola. Voglio sempre un atteggiamento propositivo dalla squadra”

Javier Mascherano, ex centrocampista di Liverpool e Barcellona, ora allenatore dell’Argentina Under 20, ha parlato a Movistar+ relativamente ai suoi due modelli di ispirazione spiegando come si comporterà da allenatore.

Queste le sue parole: “Confesso che ho intenzione di essere più simile a Luis Enrique, perché so che non arriverò mai a Guardiola. Ho trascorso tre anni impressionanti con Luis Enrique e quando parliamo dell’portanza degli allenatori per i giocatori, non si tratta solo di vincere o aver vinto titoli, ma dell’importanza della tua carriera e della crescita che hai dato alla squadra. Ovviamente Guardiola potrebbe essere il più influente a causa di un cambiamento così radicale al Barcellona, ​​​​ma Luis Enrique ha dovuto fare un ulteriore passo avanti alla nostra squadra. Pep è insuperabile, è un genio ed è impossibile imitarlo, quindi penso che Luis Enrique sia un obiettivo a cui poter aspirare e anche più realizzabile da seguire”.

Il suo stile: “So che ha fatto il giro del mondo quella mia spiegazione ai ragazzi. E’ importante per me la disciplina. I ragazzi devono saperlo. Il mio stile di gioco? Voglio sempre un atteggiamento propositivo dalla squadra”.

Foto: Twitter Argentina