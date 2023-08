Mascherano: “Messi dopo il Mondiale ha chiuso qualsiasi dibattito”

Intervistato da AS, Javier Mascherano ha parlato così di Lionel Messi: “Senza dubbio credo che sia arrivato ad avere riconoscenza non solo in Argentina, ma nel mondo intero. Dopo quello che è successo con l’Argentina ai Mondiali e quello che ha fatto durante i Mondiali, ha già sistemato qualsiasi dibattito, dei pochi rimasti. La realtà è che ora si vede godere ampiamente di tutto ciò che gli accade. Sul suo trasferimento in MLS? Le decisioni sono sempre molto personali. Non sono io che devo valutarlo, ma mi sembra che, da quello che vedo e da quello che trasmette in queste poche partite e in questi giorni che è stato a Miami, sembra molto felice non solo di godersi il calcio, ma anche la vita e la famiglia e questo è qualcosa che in un altro posto avrebbe potuto essere difficile per lui vivere”.

Foto: Twitter Argentina