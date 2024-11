Mascherano ha trasformato un rosso in sostituzione per mantenere l’equilibrio in Argentina-Bolivia U20

Javier Mascherano, commissario tecnico dell’Argentina Under 20, ha trasformato un cartellino rosso in una sostituzione durante un test amichevole contro i pari età della Bolivia. Dopo che un giocatore boliviano è stato espulso al 14′, Mascherano ha chiesto all’arbitro di sostituire l’espulsione con una semplice sostituzione, per evitare che la partita perdesse equilibrio, visto il netto divario tra le due squadre. Essendo una partita amichevole, la squadra arbitrale ha accettato la proposta, concedendo ai boliviani un cambio. Tuttavia, questo gesto non ha impedito la vittoria dell’Argentina, che si è imposta 4-0.

Foto: instagram Mascherano