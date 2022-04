Mascara sul Catania: “Già tre anni fa doveva succedere quel che è accaduto”

Bandiera del Catania, club nel quale ha militato complessivamente per sette stagioni, Giuseppe Mascara ha commentato a TeleJonica il triste fallimento del sodalizio etneo: “Il fatto che sia stata messa la parola fine è tremendo per la città, i tifosi. Ormai è di moda perché tante altre squadre stanno facendo questa fine. Devono cambiare le teste ai vertici del calcio, inserendo gente che capisca di calcio e comprenda le esigenze di calciatori e staff. Adesso bisogna avere pazienza e sono sicuro che il Catania in D sia appetibile a tanti, perché senza debiti è più semplice ripartire. Il Tribunale penso abbia fatto il possibile per cercare di tutelare il Catania.

Poi sarebbe importante leggere anche le virgole all’interno delle carte. Il Tribunale ha fatto un bando, la prima volta la PEC non è arrivata ma il Palazzo di Giustizia ha finto di non capire, la seconda volta ti convocano e tu non porti i soldi ma dici di farlo in un altro momento. Poi consegni una somma parziale di quanto richiesto per la firma del rogito. Perché? La verità che è brutta da dire è che già tre anni fa doveva succedere quel che è accaduto. Allora oggi ti saresti trovato magari in C con zero debiti, tifosi tutti allo stadio e avremmo parlato di altro. Ghirelli? E’ stato messo con le spalle al muro e non sapeva più che pesci pigliare, mentre gli altri club ad un certo punto facevano pressione“.

Foto: sito Catania