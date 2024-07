Marusic: “Via tanti senatori? Sta a noi adesso spiegare l’ambiente ai nuovi. Non dobbiamo fare gli errori dello scorso anno”

Al termine della prima amichevole stagionale della Lazio, terminata 23-0 contro l’Auronzo di Cadore, è intervenuto ai canali ufficiali biancocelesti Adam Marusic. Queste le sue parole: “Siamo qui da un paio di giorni, lavoriamo bene dal primo giorno. Siamo contenti di essere di nuovo qui, mancano ancora 7-8 giorni, dobbiamo continuare a lavorare così e aiutare i nuovi ad adattarsi per far capire loro dove sono arrivati. Con mister Baroni vedo tanta voglia di lavorare e di dimostrare che è un allenatore forte, siamo qui da pochi giorni ma si vede già la sua idea di gioco. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo adesso”.

Sull’addio dei senatori: “Sono andati via giocatori come Felipe, Luis e il nostro capitano che sono stati qui per tanti anni. Dobbiamo spiegare noi giocatori più esperti l’ambiente ai nuovi. Dobbiamo crescere e migliorare nei dettagli, cercare di non fare gli errori dello scorso anno”.

Infine: “Danilo è il nostro capitano da quando Ciro è andato via, oggi non ha giocato e l’ho indossata io. Sento tanta responsabilità a prescindere dalla fascia o meno. Penso che sono passati pochi giorni di lavoro, dobbiamo aspettare e vedere perché ci sono tanti nuovi. Serve tempo per loro e per le idee del mister, dobbiamo continuare a lavorare e vedere infine dove arriveremo”.

