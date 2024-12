Marusic nel finale fa volare la Lazio. Vittoria a Lecce 2-1

La Lazio riscatta il netto k0 contro l’Inter e vince 2-1 in casa del Lecce, in una gara complicata nonostante un tempo in superiorità numerica.

Una buona Lazio è anche sbattuta contro un grandissimo Wladimiro Falcone che ha salvato il Lecce contro gli assalti biancocelesti ma nulla ha potuto sul rigore di Castellanos.

Al 6′ Lazio pericolosa la Lazio con Lazzari che calcia, ma para Falcone. Al 25′ ancora buona chance per i biancocelesti, Isaksen di testa trova solo la difesa del Lecce tutta sulla linea. Sulla respinta Lazzari calcia di molto a lato. Al 29′, azione meravigliosa di Castellanos che con un passaggio alto in no-look mette davanti alla porta Isaksen. Falcone si fa trovare pronto sul diagonale basso del danese e riesce a bloccare. Al 42′ conclusione di Castellanos, ma ancora Falcone dice no ai biancocelesti. Ma al 45′ cambia la gara. Rigore per la Lazio e cartellino rosso per Guilbert. Il difensore del Lecce ha salvato con la mano il tiro di Castellanos a botta sicura dopo aver colpito il palo. Manganiello non ha avuto dubbi. Dagli 11 metri non sbaglia proprio Castellanos per il vantaggio della Lazio.

Nella ripresa, un po’ a sorpresa, arriva il pareggio del Lecce. Gol di Tete Morente di controbalzo da fuori area. Nulla da fare per Provedel, è 1-1.

La Lazio deve ripartire da capo, ma con un uomo in più da gestire. Biancocelesti che attaccano molto sulle fasce, tanti cross in mezzo ma il Lecce si salva. Al 63′ gol annullato alla Lazio. Azione bellissima tra Guendouzi, Castellanos e Dia, con il senegalese che segna a porta vuota. Fuorigioco però dell’argentino sul filtrante del francese. Al 74′ Berisha salva su Guendouzi involatosi verso la rete. La Lazio insiste, ma il Lecce riesce a chiudere ogni spazio, sfruttando anche gli errori dei biancocelesti in manovra. Ma la Lazio trova la rete del 2-1 all’87’. Marusic buca Falcone con un tiro al volo dal limite dell’area di rigore dopo la respinta della difesa delle Lecce. Si accende un parapiglia tra le due panchine. Lunghissimo recupero al Via del Mare, il Lecce prova l’impresa di un nuovo pareggio in inferiorità numerica. La Lazio nelle ripartenze può far male. Ma finisce senza altri sussulti, vince la Lazio 2-1 che riscatta il tremendo 6-0 contro l’Inter. Lazio che sale a 34 punti, al quarto posto, gli stessi punti dei nerazzurri che hanno però due gare in meno. Il Lecce resta a 16.

Foto: sito Lazio