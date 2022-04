Marusic-Immobile: doppio vantaggio Lazio dopo 45’ a Marassi

Si è concluso da pochi istanti il primo tempo di Genoa-Lazio, con i ragazzi di Sarri che conducono per 2-0 grazie alle reti di Marusic e Immobile.

Sono stati 45 minuti molto divertenti. La prima occasione per Immobile arriva all’8′, poi Acerbi all’11’ spreca da buona posizione. Ostigard risponde al 17′, con un preciso colpo di testa deviato in angolo da Strakosha. Al 29′ il grifone chiede un rigore, con Acerbi che colpisce Piccoli in piena area. Per l’arbitro e il Var, però, è tutto regolare. Ribaltamento di fronte e Marusic trova il vantaggio, abile a sgusciare tra le maglie della difesa rossoblù e colpire dall’ingresso dell’area di rigore. Allo scadere il raddoppio di Immobile.

FOTO: Twitter Lazio