Marusic: “Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Rinnovo? Ne sto parlando con la società”. Il video

Adam Marusic, esterno della Lazio, dal ritiro di Auronzo di Cadore, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per commentare queste prime settimane di ritiro. “Mister Sarri ha cambiato il modulo, stiamo facendo bene, dobbiamo lavorare tanto, speriamo sia un buon anno. Lo scorso anno ho giocato da quinto e terzo, in Nazionale da sei anni ricopro la posizione di terzino. Per me non ci sono problemi di ruolo, servirà un po’ di tempo di adattamento. Questa mattina ci siamo sottoposti tutti al vaccino. Sto bene fisicamente, mi auguro di continuare così, sono cresciuto anche mentalmente. Rinnovo? Stiamo parlando con la Società. Mi sento bene, in questo ritiro lavoriamo tanto, c’è tanta tattica, parliamo molto con il mister, siamo insieme solo da due settimane ma tutto procede al meglio. Sono contento qui, voglio giocare come lo scorso anno senza infortuni, essere integro fisicamente è la mia priorità. L’obiettivo è tornare in Champions League“.

FOTO: Twitter Lazio