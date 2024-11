Marusic: “Gruppo sano. I giovani che sono arrivati si sono adattati velocemente. Con i risultati poi è tutto più facile”

Adam Marusic, terzino della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Baroni per presentare la sfida contro il Ludogorets, in programma domani.

Questa Lazio può arrivare fino in fondo?: “Sono tanti anni che sono qui, ho vissuto tante partite in Europa con questa maglia. Stiamo facendo molto bene con mister Baroni, lo stiamo facendo anche in campionato. Credo che possiamo fare molto bene, domani abbiamo una partita molto importante da non sottovalutare. In Europa League non ci sono squadre che si possono sottovalutare”.

L’Europa Legue spinge sempre a far meglio?: “La motivazione non può mai mancare in Europa League, sono grandi partite davanti ai nostri tifosi. Ogni giocatore che scende in campo deve dare il massimo, solo così si possono ottenere i risultati”.

Solo 2 assist dal 2021, sarà l’ultimo step di crescita?: “Sicuramente il mister vuole che noi terzini andiamo avanti, negli anni passati non abbiamo avuto questa libertà che abbiamo adesso. Tavares ha fatto otto assist e sta facendo benissimo, anche Lazzari e Pellegrini sono ottimi giocatori. Quando si giocano così tante partite dobbiamo essere tutti pronti e a disposizione per dare una mano. Sono contento perché stiamo facendo bene, spero di poter fare qualche assist in più nelle prossime partita”.

Questo spogliatoio quanto è simile alle migliori annate della storia recente della Lazio?: “Abbiamo un gruppo molto sano, tanti giovani che sono arrivati si sono adattati molto velocemente e li abbiamo aiutati anche noi che stiamo qui da più anni. Con i risultati poi è tutto più facile, i nuovi stanno facendo bene e penso che possiamo fare altre vittorie e continuare così”.

Foto: twitter lazio