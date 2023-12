Marusic e quegli errori non da Champions

Ci sono calciatori che non riescono ad avere un rendimento accettabile. E che fanno errori gravi, clamorosi, inammissibili per un determinato tipo di manifestazione. Adam Marusic è l’emblema di questo discorso: non si possono perdere palloni come quello che, mercoledì scorso, ha portato al primo gol dell’Atletico Madrid. Certi errori non sono ammissibili nelle partitelle del giovedì, figuriamoci in Champions dove devi dimostrare di essere almeno all’altezza. Non un fenomeno, ma come minimo in grado di metterci la voglia e la fame necessarie. L’atteggiamento di Marusic è stato esattamente l’opposto, errori non da Champions.

Foto: Instagram Marusic