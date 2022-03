Marusic: “Chiediamo scusa ai tifosi. La Roma non ha fatto una grande partita, siamo noi che abbiamo sbagliato tutto”

Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiai del club dopo il derby perso contro la Roma.

Queste le sue parole: “Mi dispiace per il risultato di questa sera. Penso il loro gol dopo un minuto ha cambiato tutto dal punto di vista mentale. Poi abbiamo iniziato a giocare di nuovo e loro hanno fatto il secondo gol, penso che loro siano entrati con più cattiveria in campo e alla fine quando perdi 3 a 0 al primo tempo è difficile rientrare in partita”.

Come sta Milinkovic-Savic? “Ha preso una gomitata penso che abbia il naso rotto, l’arbitro ha detto che era contatto ma non ha fischiato niente”

Sull’approccio: “Abbiamo parlato tanto questa settimana del derby. Sapevamo che loro sarebbero entrati in campo con cattiveria e motivazione ma noi dovevamo rispondere allo stesso modo. Non lo abbiamo fatto e abbiamo pagato con una sconfitta molto pesante, chiedo scusa ai tifosi. Ora dobbiamo andare avanti, adesso c’è la sosta e abbiamo tempo per migliorare e lavorare. Mancano otto partite, dobbiamo dare tutto e vediamo cosa succederà. Io penso che la Roma non abbia fatto una grande partita, siamo noi che abbiamo steccato la gara. Abbiamo provato nel secondo tempo a rientrare in gara e abbiamo avuto qualche occasione ma quando prendi due gol così velocemente è difficile riaccendersi. Obiettivo quinto posto? Ci sono otto partite, dobbiamo dare tutto e poi alla fine vediamo dove siamo. Tifosi? Noi lo sappiamo quanto conta per loro questa partita, è una gara particolare e chiedo scusa a nome di tutti noi. Dobbiamo andare avanti e lavorare, per dare tutto fino alla fine”.

