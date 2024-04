Marusic: “C’è delusione, ma dobbiamo ripartire dalla prestazione. Champions? Con i 5 posti siamo ancora in corsa”

Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato a Sky dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus, che vede i biancocelesti uscire di scena nonostante la vittoria per 2-1.

Queste le sue parole: “Siamo delusi, abbiamo dato il massimo fin dal primo minuto senza riuscire a passare il turno. Siamo però sulla strada giusta, bisogna dare il massimo in queste ultime cinque partite. Dobbiamo ripartire dalla buona prestazione fatta oggi. La Champions? Tutto è ancora aperto, tutto è possibile. Con i 5 posti siamo ancora in corsa. A che punto del percorso siamo? Tudor ha cambiato molto rispetto a Sarri, ha le sue idee. Noi dobbiamo continuare così, in futuro andrà ancora meglio”.

Foto: twitter Lazio