Marusic: “Alla Lazio sto bene, e poi la città non è lontana dal mio Montenegro”

L’esterno della Lazio, Adam Marusic, spegne oggi trenta candeline e, per l’occasione, ha parlato alla radio ufficiale del club biancoceleste: “Sono arrivato sei anni fa, sono molto felice, Roma è una città bellissima, non è lontanissima neppure dal mio Montenegro. Ho vissuto alcune annate complicate, negli ultimi anni sto riuscendo a dare il massimo. Speriamo che Immobile torni presto, è importante per noi e per la squadra. Il mio ruolo non è fare gol ma ogni tanto ci provo. Abbiamo lavorato tanto, tutti ci siamo evoluti con l’arrivo di mister Sarri e serviva del tempo. Quest’anno riusciamo a mettere bene in campo quello che ci chiede il tecnico, siamo migliorati tanto e molto altro possiamo ancora fare. Provedel è un grande portiere, ci dà tanta sicurezza. Tutti i nuovi si sono inseriti al meglio. Il campo ieri non era in ottime condizioni, spero possa migliorare. I tifosi per noi sono molto importanti, lo stadio pieno ieri era emozionante, sono sempre al nostro fianco e li ringrazio. Radu è un grande, è la storia della Lazio, è il recordman di presenze. L’importante è essere sempre pronto, dare continuità. Con l’assenza di Immobile ci saranno occasioni per altri giovani molto interessanti. Hysaj è un giocatore importante per noi, mi auguro possa continuare a fare bene come nelle ultime sfide”.

Foto: twitter Lazio