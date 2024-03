Martusciello: “Vado avanti a testa alta. Ho dato la mia disponibilità alla Lazio perché ho dei doveri verso la società”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico di questa sera della Lazio, Giovanni Martusciello, ha così parlato prima della sfida contro il Frosinone: “Preparare questa partita in questi giorni è stato un po’ complicato ma c’è grande attenzione nel superare questo momento e migliorare quanto si sta facendo male. Per ciò che è accaduto in settimana, ho cercato di evitare che si andasse nell’altra direzione. Noi dobbiamo pensare solo al campo e cercare di fare le cose come si deve ma non è stata una settimana semplice”.

Poi ha proseguito: “Perché sono rimasto? Lecito fare chiarezza. Ma non per difendere il mio operato perché non c’è bisogno, io vado avanti a testa alta. Io sono sotto contratto con la Lazio. E la società dal momento in cui è divenuta orfana dell’allenatore, martedì, mi ha chiesto se davo disponibilità. Perché in un lasso di tempo così breve faceva fatica a trovare un altro allenatore. E l’ho data perché, è vero che ho dei diritti, come gli stipendi, ma ho anche dei doveri verso la società che è comunque tre anni che mi stipendia. Quindi la scelta è stata presa, anche in accordo col mister”

Foto: Sito Lazio