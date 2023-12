Martusciello: “Troppe energie sprecate contro il Celtic. Ci teniamo stretto il risultato”

Giovanni Martusciello ha commentato a DAZN in assenza di Sarri (influenzato) la vittoria della Lazio sul Cagliari. “‘Il nostro umore? Abbiamo vinto una partita molto complicata, contro il Celtic abbiamo sprecato tante energie. Siamo contenti per il risultato, un po’ meno per la prestazione, ma ci teniamo stretti questi tre punti. Luis Alberto è da valutare, vediamo in questo 24-48 ore. L’inserimento di Isaksen? Rispetto a due mesi fa decisamente meglio, il ragazzo comprende meglio l’italiano e i movimenti in fase di non possesso. Ha la personalità per superare i momenti difficili, è cresciuto molto, un ottimo profilo. Il campionato dell’anno scorso è completamente differente, esattamente come non si può rapportiate l’anno scorso rispetto alla stagione precedente. Arriverà il giorno in cui ci prenderemo altre soddisfazioni. Stasera è stato bravissimo Provedel, le somme le tireremo a fine anno”.

Foto: sito Lazio