Martusciello: “Sarri non si è dimesso perché aveva paura di allenare la Lazio. Cercava una reazione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Giovanni Martusciello, ha così parlato delle dimissioni di Maurizio Sarri: “Si è accorto che non incideva più. Ha optato per mali estremi, estremi rimedi. C’erano tre strade; l’esonero, le dimissioni o il prolungamento. Non è una cosa solita, non si è dimesso perché aveva paura di allenare la Lazio, ma per tentare una reazione. E’ stato anche il direttore che ha sofferto questa condizione, non nascondo che quando ha enunciato le dimissioni si è emozionato. Sono persone adulte, lui è stato il primo a rimanere male. Dispiace”

Foto: Sito Lazio