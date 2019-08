Martusciello: “Oggi era importante vincere. Sarri? Perennemente incavolato, è un perfezionista”

Giovanni Martusciello, in panchina per Parma-Juve al posto di Sarri per via della polmonite che ha colpitoil tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Tardini: “Sicuramente la condizione climatica ci ha portato a fare tanti errori, ma nel primo tempo è stata comunque una partita di alto livello, tenendo comunque in considerazione la forza dell’avversario che in casa spinge ancora di più. La squadra si è mossa benissimo, poi nel secondo tempo c’è stato un calo e a questo calo si sono aggiunte alcune imperfezioni, quindi la partita è stata equilibrata. Però siamo contenti del grande primo tempo, dove si poteva fare qualcosa in più in avanti, però va bene così. La prima partita è sempre un punto di domanda. La squadra si è mossa bene, ha reagito benissimo e siamo contenti di questi tre punti. Sarri? L’ho sentito prima, tra il primo e il secondo tempo e alla fine della partita. Chiaramente era molto felice per il risultato, anche se essendo un perfezionista è perennemente incavolato. Chiaramente ha risaltato più l’aspetto dei tre punti e non magari gli errori che ci sono stati ed è giusto che si lavori in quella direzione. Se non ci fossero errori, le partite finirebbero tutte pari e sarebbe un brutto spettacolo. Invece alcuni errori hanno favorito anche lo spettacolo. Ma oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus