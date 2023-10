Martusciello: “Luis Alberto me lo aveva detto già a merenda che non mi sarei dovuto permettere di sostituirlo”

Giovanni Martusciello, vice-allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky il successo in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “Siamo straordinariamente contenti della prestazione, specie nel primo tempo dove abbiamo indirizzato il risultato contro una squadra che in casa, specie contro squadre di primo livello, riesce a mettere in difficoltà tutte, basti vedere la sfida contro la Juventus. Il mister è stato bravo a prepararla soprattutto sull’aspetto mentale e capire che non si doveva fare una partita presuntuosa ma determinata”.

Su Luis Alberto: “Lui non vorrebbe mai uscire, me l’aveva detto già a merenda che non mi sarei dovuto permettere di sostituirlo. Ora ci dormirà un pochino stanotte, ma rientra nel personaggio”.

