Martusciello, il retroscena Lazio. E il Mago passa dalle lacrime al like

Giovanni Martusciello giustamente tiene famiglia e per questo motivo non ha voluto rinunciare ai 400 mila euro netti abbondanti che la Lazio gli garantirà fino a giugno 2025 (aveva sottoscritto un impegno da circa 300 mila euro a stagione). Ognuno è libero di fare ciò che ritiene, ci mancherebbe, in questo senso possiamo raccontare un retroscena: l’accordo prevedeva che dalle dimissioni di Sarri venisse tutelato lo staff per questo motivo Martusciello non si è dimesso come probabilmente aveva pensato di fare. Il suo legame con Sarri resta, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Ma ora forse non è più il momento delle lacrime, quelle di Luis Alberto a fine gara contro l’Udinese. Probabilmente lacrime per la sua pessima stagione, dopo un rinnovo da 4 milioni invocato da Sarri (quando dici il destino…) ma abbiamo qualche dubbio. Quella lacrime hanno lasciato spazio al like sotto il post delle dimissioni di Sarri: se fosse vero, una società normale prenderebbe provvedimenti. Il Mago che passa dalle lacrime al like è una notizia. Dopo il like alla notizia delle dimissioni Luis Alberto ha pubblicato pochi minuti fa un messaggio di ringraziamento a Sarri: commentate voi, sono autentiche magie. Magari aspettiamo che finisca la prossima riunione di Lotito in Senato, poi sarà tutto più chiaro: una società normale dinanzi a situazioni del genere come minimo si porrebbe qualche domanda e poi forse (…) prenderebbe qualche decisione. Ma se è Gila a metterci la faccia dopo una rovinosa sconfitta e non il capitano (reduce da quattro clamorose occasioni sbagliate davanti alla porta nelle ultime tre partite), qualcuno dovrà pur dare una risposta. Non noi, certamente, ma chi pensa davvero di avere a cuore le sorti della Lazio. Nel frattempo registriamo i post di Cataldi e Patric di commento/ringraziamento dopo le dimissioni di Sarri. Sugli assenti o sui ritardatari ognuno può farsi l’idea che ritiene. E da quest’idea – basta essere un po’ svegli – si capiscono bene le ultime evoluzioni in casa Lazio.