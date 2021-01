Martusciello: “Cercammo Milik l’anno scorso con la Juve. Gattuso? Sta facendo cose egregie”

Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito al Napoli, al futuro su una eventuale panchina e su Milik, confermando come la Juve lo abbia cercato in estate, prima dell’addio del tecnico toscano.

Queste le parole di Martusciello: “Milik cercato dalla Juve? Sì, faceva parte di un gruppo di calciatori importanti che interessavano al club già nella passata stagione. Non so poi se dopo il nostro allontanamento la Juve abbia proseguito i contatti con il Napoli ma l’interesse c’era”.

Su una prossima panchina: “Non lo so. Questa pandemia ha frenato gli investimenti ed è difficile costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori. Ritorno al Napoli? Gattuso sta facendo benissimo, gli faccio i complimenti perché non è facile”.

Foto: Twitter Juventus