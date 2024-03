Martusciello: “C’è un alone negativo intorno a noi, dobbiamo metterci l’elmetto e reagire”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il vice-allenatore della Lazio, Giovanni Martusciello, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Udinese. Di seguito le sue parole: “L’Udinese ci ha colpito a cavallo tra i due tempi. Nella ripresa siamo scesi in campo con la stessa voglia, ma al primo errore ci hanno puniti. Siamo stati bravi a reagire subito ma poi abbiamo mollato nuovamente. Peccato, il primo tempo è stato positivo. C’è un alone negativo attorno a noi in questo momento e anche nella proposta tecnica c’è un po’ di frenesia, di conseguenza ci si tira addosso tutto quello che nel calcio avviene. Dobbiamo metterci l’elmetto e reagire alle difficoltà. Le critiche sono giuste, ce le prendiamo e ne faremo tesoro per le prossime gare”.

Poi ha proseguito: : “Se prendiamo d’esempio i gol subiti no. Però centrocampisti e attaccanti ci aiutano molto. La fase difensiva è d’insieme. In questo momento ci manca spirito d’iniziativa, fare quella corsa in più per dare quella solidità che serve. Nel primo gol, ad esempio, eravamo in 6 o 7 in area di rigore. Questo vuol dire che la fase difensiva ha funzionato, è mancata attenzione. Noi rispetto ad altre squadre marchiamo degli spazi in area e poi aggrediamo la palla. Nella copertura degli spazi ci siamo, nell’aggressione della palla non ancora in questo momento”.

Infine, sui cambi di Immobile e Luis Alberto: “Scelta dettata dal momento e dal mettere dentro gente più fresca. abbiamo anche cambiato schema di gioco per cercare di recuperare. Ciro e Taty insieme in campo? Sono due punte centrali, rischiano di pestarsi i piedi. Al momento non ci sono le condizioni, avendo più tempo per allenare i concetti magari sì”.

Foto: sito Lazio