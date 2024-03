Martusciello: “A Sarri mancherà il campo oggi, l’aspetto positivo è che potrà fumare in santa pace”

Maurizio Sarri – per squalifica dopo la gara contro il Milan – non siederà in panchina questa sera nel posticipo della ventottesima giornata contro l’Udinese. Dunque, è il suo vice Giovanni Martusciello a parlare nel pre-partita a Dazn: “Mentalmente? Siamo consapevoli di aver fatto un viaggio importante. Non c’è rammarico per il ritorno a Monaco, un po’ per l’andata. Ma i ragazzi sono consapevoli di aver fatto il massimo, dispiace essere usciti ma ci può stare. A Sarri mancherà il campo oggi, l’aspetto positivo è che potrà fumare in santa pace. Fa parte del gioco, alcune volte c’è il rischio di incorrere in qualche squalifica, speriamo che i ragazzi non rendano così importante questa squalifica”.

Foto: Sito Lazio