Martino su Messi: “Vuole dimostrare di essere ancora il migliore al mondo. È questo a renderlo magico”

Gerardo Martino ha rilasciato un’intervista a The Athletic, dove ha parlato anche di Lionel Messi, che ha ritrovato all’Inter Miami dopo la breve tappa a Barcellona “Leo era visibilmente frustrato dopo il pareggio per 0-0 contro il Nashville. Ho dovuto dirgli: ‘Rilassati, non vinceremo tutte le partite. Non possiamo accontentarci quando va male ma abbiamo continuare a trovare modi per migliorare’. Era molto amareggiato. Sembrava che avessimo perso la partita. È alla costante ricerca della vittoria ed è molto difficile cambiare questa mentalità. Ma nessuno vuole farlo, è questo che lo rende magico. Mi piace che si diverta, soprattutto perché non ha perso la voglia di competere. Questo è l’aspetto più importante. Ha voglia di continuare a dimostrare che è il migliore al mondo, che può aiutare la squadra e ottenere risultati. La sua felicità è contagiosa e lo stiamo dimostrando. La sua voglia di lavorare, migliorare e avere un rapporto più stretto con i compagni… questo dice tutto sul suo stato d’animo”.

