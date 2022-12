Martino (ct Messico): “Sono io il responsabile del fallimento Mondiale”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico del Messico, Gerardo ‘Tata’ Martino, ct del Messico, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla fase a gironi della squadra centroamericana arrivata questa sera: “Sono responsabile di questa delusione che abbiamo vissuto oggi. Il nostro Mondiale è un fallimento. Con la Polonia non siamo riusciti a dimostrare la nostra superiorità, mentre con l’Argentina avremmo potuto affrontare la ripresa con il nostro solito modo di approcciare la gara”. Poi ha analizzato la partita di questa sera contro l’Arabia Saudita: “Stasera la nostra superiorità è invece stata netta per tutta la gara, siamo andati alla ricerca del terzo gol che era necessario visto il risultato della Polonia, sapevamo che i cartellini gialli ci avrebbero penalizzato e che potevamo finire fuori per quelli. Da quando sono arrivato lavoro in piena libertà, senza interferenze da parte di nessuno e per questo ringrazio il presidente e i dirigenti della Federcalcio. Oggi dopo Chavez il miglior giocatore della gara è stato Edson Alvarez”.

Foto: Twitter Messico