Martino (ct Messico): “Siamo abituati alle difficoltà, dobbiamo prenderci gli ottavi”

Intervenuto ai microfoni di TUDN, il ct del Messico, Gerardo Martino, ha commentato così la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina: “Nel primo tempo e nella ripresa fino al primo gol, abbiamo giocato con ordine fallendo anche un paio di occasioni. Chances di andare agli ottavi? Finché abbiamo la possibilità, dobbiamo provarci. L’Arabia ha come noi bisogno di vincere e di fare gol. Siamo abituati alle difficoltà, dovremo prenderci la qualificazione. Il secondo gol dell’Argentina ci ha fatto male, come il secondo della Polonia, Dopo quello che ho visto oggi nella partita non ho dubbi che ce la faremo e dovremo provarci con tutto quello che abbiamo”

Foto: Twitter Messico