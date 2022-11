Martino (ct Messico): “La partita contro la Polonia sarà quella più decisiva”

Il tecnico del Messico, Martino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della sua squadra nel torneo e della partita contro la Polonia. Le sue parole: “La prima sfida segna il corso del cammino e, per le caratteristiche del girone, quella con la Polonia sarà decisiva. Quando partecipi a un Mondiale devi affrontare sempre calciatori straordinari. La Polonia ne ha sicuramente uno, l’Argentina altri. Dobbiamo essere sereni e giocare come sappiamo.”

Foto: Messico Twitter