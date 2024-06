Martinez: “Voglio la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, ma l’Aston Villa mi ha bloccato più volte”

Durante l’intervista concessa a TyC Sports, il portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina, Emiliano Martinez, ha così parlato in vista dei giochi Olimpici: “Voglio partecipare ai Giochi Olimpici, ma non dipende solo da me. Il club mi ha bloccato più volte. Ho deciso di giocare la Copa América e poi prendere una decisione. Con la società, che non ha lasciato partire nessun giocatore, la situazione non è ancora chiara al 100%. Metto sempre al primo posto la nazionale argentina e se dovrò lottare con il mio club lo farò. La cosa più importante è la Copa America, poi i Giochi Olimpici. Il mio sogno è vincere la medaglia d’oro”.

Foto: Instagram Argentina